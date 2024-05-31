Россияне ночью били по Харькову ракетами С-300/400: 4 погибших, 25 раненых

В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ, в результате чего разрушениям подвергся 5-этажный жилой дом, 4 человека погибли, 25 - получили ранения, из которых двое детей. Под завалами может находится еще от 4 до 6 людей.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, полиция, ГСЧС Харьковщины, Воздушные силы

Дословно ГСЧС: "Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего, были полностью разрушены конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из его подъездов. Произошел пожар на площади 80 кв.м. Из полуразрушенного дома ГСЧСники спасли 6 человек, из них 1 ребенка".

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Деталі: Синєгубов повідомив, що станом на ранок загинули четверо людей. "На жаль, у зруйнованому будинку виявили ще одне тіло загиблого. На цю хвилину - четверо загиблих", - повідомив він.

Он добавил, что среди 25 пострадавших два ребенка - мальчик и девочка по 12 лет.

Также в результате повторного обстрела в 00.15 были повреждены пожарный автомобиль и авто "скорой". Кроме того, в результате попадания ракеты в землю на территории гражданского предприятия погиб мужчина 1959 года рождения.

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Еще одно попадание было в трехэтажное административное здание.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, враг применил тактику двойных ударов, чтобы нанести больше всего вреда.

Сообщается, что под завалами еще может находиться еще 6 человек. Аварийно-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома продолжаются.