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Сили ППО вночі збили крилату ракету "Іскандер" на Київщині та 4 "Шахеди"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 травня 2024, 09:05
Сили ППО вночі збили крилату ракету Іскандер на Київщині та 4 Шахеди
фото: Getty Images

Сили протиповітряної оборони у ніч на 31 травня збили крилату ракету "Іскандер-К" над Київською областю, а також чотири ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" над трьома областями.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. – РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області – РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська – РФ".

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Деталі: Повідомляється, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп було знищено чотири "Шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині.

Теми: ППОракетний ударбезпілотникивійна
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