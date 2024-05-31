Силы ПВО ночью сбили крылатую ракету «Искандер» на Киевщине и 4 «Шахеда»

Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 мая сбили крылатую ракету "Искандер-К" над Киевской областью, а также четыре ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" над тремя областями.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 31 мая 2024 года противник атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской обл. - РФ, Киев - крылатой ракетой „Искандер-К" из Курской области - РФ, а также осуществил пуски четырех ударных БпЛА типа „Shahed-131/136" из района Ейска - РФ".

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Детали: Сообщается, что в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп было уничтожено четыре "Шахеды" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" в Киевской области.