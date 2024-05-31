Генсек НАТО: Україна має бити по Росії, бо це оборона

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбенг наполягає, що України має право завдавати ударів по території Росії, і підкреслює, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Праги, де відбувається міністерська зустріч НАТО

Пряма мова Столтенберга: "Україна має право на самооборону і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним, на фоні відкриття нового фронту (у Харківській області, − ЄП)".

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Деталі: Столтенберг наголосив, що його переконання пов’язане із тим, що удари ЗСУ по Росії мають оборонний характер.

"Україна повинна мати право завдавати удари у відповідь, щоби захищатися", – підкреслив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натівську зброю.

Він також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні для використання своєї зброї, але не розповів, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.

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"Ми очікуємо, що це (удари по Росії, − ред.) буде здійснюватися відповідально", – підсумував Столтенберг.

Передісторія:

Ключові держави НАТО скоригували свою позицію у останні дні. Зокрема, Білий дім схвалив удари по Росії, але з обмеженнями. Також Німеччина повідомила, що розгляне питання дозволу бити її зброєю по РФ.

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