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Генсек НАТО: Україна має бити по Росії, бо це оборона

Ірина Балачук, Сергій СидоренкоП'ятниця, 31 травня 2024, 09:24
Генсек НАТО: Україна має бити по Росії, бо це оборона
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбенг. Фото Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбенг наполягає, що України має право завдавати ударів по території Росії, і підкреслює, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Праги, де відбувається міністерська зустріч НАТО

Пряма мова Столтенберга: "Україна має право на самооборону і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним, на фоні відкриття нового фронту (у Харківській області, − ЄП)".

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Деталі: Столтенберг наголосив, що його переконання пов’язане із тим, що удари ЗСУ по Росії мають оборонний характер.

"Україна повинна мати право завдавати удари у відповідь, щоби захищатися", – підкреслив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натівську зброю.

Він також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні для використання своєї зброї, але не розповів, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.

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"Ми очікуємо, що це (удари по Росії, − ред.) буде здійснюватися відповідально", – підсумував Столтенберг.

Передісторія:

Дивіться та читайте також інтерв’ю "У нас є бачення перемоги України. Її частиною буде рішення, що далі робити з Росією"

Теми: НАТОдопомога УкраїнізброяРосія
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