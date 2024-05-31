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Генсек НАТО: Украина должна бить по России, потому что это оборона

Ирина Балачук, Сергей СидоренкоПятница, 31 мая 2024, 09:24
Генсек НАТО: Украина должна бить по России, потому что это оборона
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбенг. Фото Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбенг настаивает, что Украина имеет право наносить удары по территории России, и подчеркивает, что все больше союзников соглашаются с этим.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Праги, где проходит министерская встреча НАТО

Прямая речь Столтенберга: "Украина имеет право на самооборону и это включает удары по целям на территории России. Это становится еще более актуальным, на фоне открытия нового фронта (в Харьковской области, − ЕП)".

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Детали: Столтенберг отметил, что его убеждение связано с тем, что удары ВСУ по России имеют оборонительный характер.

"Украина должна иметь право наносить ответные удары, чтобы защищаться", − подчеркнул генсек, отдельно отметив, что для эффективной защиты Украина должна использовать новейшее натовское оружие.

Он также напомнил, что все больше государств-членов НАТО предоставляют разрешение Украине для использования своего оружия, но не рассказал, какие условия выдвигаются при этом для ВСУ.

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"Мы ожидаем, что это (удары по России, − ред.) будет осуществляться ответственно", − подытожил Столтенберг.

Предыстория:

  • Ключевые государства НАТО скорректировали свою позицию за последние дни. В частности, Белый дом одобрил удары по России, но с ограничениями. Германия сообщила, что рассмотрит вопрос разрешения бить ее оружием по РФ.

Смотрите и читайте также интервью "У нас есть видение победы Украины. Ее частью будет решение, что дальше делать с Россией"

Темы: НАТОпомощь УкраинеоружиеРосcия
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