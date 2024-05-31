Генсек НАТО: Украина должна бить по России, потому что это оборона

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбенг настаивает, что Украина имеет право наносить удары по территории России, и подчеркивает, что все больше союзников соглашаются с этим.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Праги, где проходит министерская встреча НАТО

Прямая речь Столтенберга: "Украина имеет право на самооборону и это включает удары по целям на территории России. Это становится еще более актуальным, на фоне открытия нового фронта (в Харьковской области, − ЕП)".

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Детали: Столтенберг отметил, что его убеждение связано с тем, что удары ВСУ по России имеют оборонительный характер.

"Украина должна иметь право наносить ответные удары, чтобы защищаться", − подчеркнул генсек, отдельно отметив, что для эффективной защиты Украина должна использовать новейшее натовское оружие.

Он также напомнил, что все больше государств-членов НАТО предоставляют разрешение Украине для использования своего оружия, но не рассказал, какие условия выдвигаются при этом для ВСУ.

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"Мы ожидаем, что это (удары по России, − ред.) будет осуществляться ответственно", − подытожил Столтенберг.

Предыстория:

Ключевые государства НАТО скорректировали свою позицию за последние дни. В частности, Белый дом одобрил удары по России, но с ограничениями. Германия сообщила, что рассмотрит вопрос разрешения бить ее оружием по РФ.

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