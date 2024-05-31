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Генсек НАТО каже, що в чергових погрозах Кремля про "ескалацію" немає нічого нового

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко П'ятниця, 31 травня 2024, 10:33
Генсек НАТО каже, що в чергових погрозах Кремля про ескалацію немає нічого нового
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Росія з 2022 року погрожує Заходу "ескалацією" через оборонну співпрацю з Україною, але ці погрози не були втілені та не мають підґрунтя.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі Альянсу, кореспондент "Європейської правди" з Праги

Деталі: Генеральний секретар підкреслив, що погрози з боку Росії не є чимось принципово новим.

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"Ми з 2022 року надаємо допомогу Україні… Тривалий час Путін залякував нас, спонукаючи не робити цього. Він ще перед початком вторгнення у лютому 2022 року застерігав нас не допомагати Україні і погрожував наслідками", – заявив генсек.

"Тому тут нічого нового", – додав Єнс Столтенберг.

Генсек також повторив заяву, яку зробив перед початком зустрічі НАТО, про те, що Україна має бити по Росії, щоб захищатися: "Україна має право на самооборону (натовською зброєю) і це не робить НАТО учасником війни".

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Єнс Столтенберг також наголосив, що у разі ескалації відповідальною є саме Росія, як це було не раз з 2022 року. "Ескалацією займається Росія, а не Україна. Росія пішла на ескалацію, відкривши новий фронт (під Харковом)", – заявив він.

Дивіться та читайте також інтерв’ю "У нас є бачення перемоги України. Її частиною буде рішення, що далі робити з Росією".

Теми: НАТОУкраїнаРосіявійна
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