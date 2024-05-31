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Генсек НАТО говорит, что в очередных угрозах Кремля об "эскалации" нет ничего нового

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоПятница, 31 мая 2024, 10:33
Генсек НАТО говорит, что в очередных угрозах Кремля об эскалации нет ничего нового
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Россия с 2022 года угрожает Западу "эскалацией" из-за оборонного сотрудничества с Украиной, но эти угрозы не были воплощены и не имеют оснований.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи Альянса, корреспондент "Европейской правды" из Праги

Детали: Генеральный секретарь подчеркнул, что угрозы со стороны России не являются чем-то принципиально новым.

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"Мы с 2022 года оказываем помощь Украине... Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас от помощи Украине и угрожал последствиями", – заявил генсек.

"Поэтому здесь ничего нового", – добавил Йенс Столтенберг.

Генсек также повторил заявление, которое сделал перед началом встречи НАТО, о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться: "Украина имеет право на самооборону (натовским оружием) и это не делает НАТО участником войны".

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Йенс Столтенберг также отметил, что в случае эскалации ответственной является именно Россия, как это было не раз с 2022 года. "Эскалацией занимается Россия, а не Украина. Россия пошла на эскалацию, открыв новый фронт (под Харьковом)", – заявил он.

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Темы: НАТОУкраинаРосcиявойна
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