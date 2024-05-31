Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай відмовився приїхати на Саміт миру в Швейцарії – Reuters

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 травня 2024, 10:54
Китай відмовився приїхати на Саміт миру в Швейцарії – Reuters
Фото: Getty Images

Агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Китай підтвердив, що не братиме участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами трьох джерел агентства, Пекін відхилив запрошення, оскільки начебто не були виконані умови для його присутності, зокрема, участь як Росії, так і України.

Реклама:

Уряд Швейцарії прагне, щоб на саміт 15-16 червня з'їхалися представники з різних куточків світу, які, як сподіваються в Берні, прокладуть шлях до мирного процесу в Україні.

Цього тижня Китай поінформував дипломатів, що умови, які не були виконані, включали визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій, повідомило одне з джерел.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання про коментар.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок речник китайського МЗС заявив, що КНР підтримує проведення мирної конференції, визнаної обома сторонами, з рівною участю всіх сторін.

Передісторія:

  • Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни.
  • Водночас Китай пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.
  • Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що від Китаю на Саміті миру може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець.
  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн, зокрема, Китаю та США взяти участь у заході.

Теми: КитаймирвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
Китай
Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP
США наклали санкції на трьох громадян Китаю за кіберзлочини проти американців
МЗС Китаю не має інформації щодо участі країни в Саміті миру 
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: