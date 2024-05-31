Китай відмовився приїхати на Саміт миру в Швейцарії – Reuters
Агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Китай підтвердив, що не братиме участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: За словами трьох джерел агентства, Пекін відхилив запрошення, оскільки начебто не були виконані умови для його присутності, зокрема, участь як Росії, так і України.
Уряд Швейцарії прагне, щоб на саміт 15-16 червня з'їхалися представники з різних куточків світу, які, як сподіваються в Берні, прокладуть шлях до мирного процесу в Україні.
Цього тижня Китай поінформував дипломатів, що умови, які не були виконані, включали визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій, повідомило одне з джерел.
Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання про коментар.
У понеділок речник китайського МЗС заявив, що КНР підтримує проведення мирної конференції, визнаної обома сторонами, з рівною участю всіх сторін.
Передісторія:
- Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни.
- Водночас Китай пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.
- Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що від Китаю на Саміті миру може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн, зокрема, Китаю та США взяти участь у заході.