Китай відмовився приїхати на Саміт миру в Швейцарії – Reuters

Агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Китай підтвердив, що не братиме участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами трьох джерел агентства, Пекін відхилив запрошення, оскільки начебто не були виконані умови для його присутності, зокрема, участь як Росії, так і України.

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Уряд Швейцарії прагне, щоб на саміт 15-16 червня з'їхалися представники з різних куточків світу, які, як сподіваються в Берні, прокладуть шлях до мирного процесу в Україні.

Цього тижня Китай поінформував дипломатів, що умови, які не були виконані, включали визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій, повідомило одне з джерел.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання про коментар.

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У понеділок речник китайського МЗС заявив, що КНР підтримує проведення мирної конференції, визнаної обома сторонами, з рівною участю всіх сторін.

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