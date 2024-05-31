Китай отказался приехать на Саммит мира в Швейцарии - Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что Китай подтвердил, что не будет участвовать в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в следующем месяце.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам трех источников агентства, Пекин отклонил приглашение, поскольку якобы не были выполнены условия для его присутствия, в частности, участие как России, так и Украины.

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Правительство Швейцарии стремится, чтобы на саммит 15-16 июня съехались представители из разных уголков мира, которые, как надеются в Берне, проложат путь к мирному процессу в Украине.

На этой неделе Китай проинформировал дипломатов, что условия, которые не были выполнены, включали признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений, сообщил один из источников.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на просьбу о комментарии.

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В понедельник представитель китайского МИД заявил, что КНР поддерживает проведение мирной конференции, признанной обеими сторонами, с равным участием всех сторон.

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