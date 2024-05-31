Зеленський прибув у Швецію підписувати одразу 3 безпекові угоди

Президент Володимир Зеленський 31 травня здійснює візит до Швеції. У Стокгольмі він візьме участь у саміті "Україна – Північна Європа".

Дждерело: Зеленський в Telegram, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру", – зазначив Зеленський.

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Також у нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

"Ми поспілкуємося як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах", – додав Зеленський.

Він також анонсував підписання трьох безпекових угод, які "зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період".

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Також Зеленський зустрінеться з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

Раніше Зеленський у Португалії підписав із прем'єром цієї держави Луїшем Монтенегру угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна уклала цю угоду. Нещодавно вона це зробила з Іспанією та Бельгією.