Зеленский прибыл в Швецию подписывать сразу 3 соглашения по безопасности

Президент Владимир Зеленский 31 мая совершает визит в Швецию. В Стокгольме он примет участие в саммите "Украина - Северная Европа".

Источник: Зеленский в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины – нужно обеспечить больше систем, совместные оборонные производства – и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру", – отметил Зеленский.

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Также у него запланированы встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.

"Мы пообщаемся как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах", – добавил Зеленский.

Он также анонсировал подписание трех соглашений по безопасности, которые "зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период".

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Также Зеленский встретится с королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

Ранее Зеленский в Португалии подписал с премьером этого государства Луишем Монтенегру соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное предоставить долгосрочную поддержку.

Португалия стала двенадцатой страной, с которой Украина заключила это соглашение. Недавно она это сделала с Испанией и Бельгией.