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Сирський розповів генералу США про потреби українського війська

Євген КізіловП'ятниця, 31 травня 2024, 11:34
Сирський розповів генералу США про потреби українського війська
Олександр Сирський та Чарльз Куінтон Браун. фотоколаж: телеграм-канал Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поговорив телефоном з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.

Джерело: Сирський у соцмережах

Деталі: За його словами, така розмова відбулася вже вдруге протягом місяця.

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Під час розмови обговорили нагальні потреби українського війська з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні задачі України.

Також Сирський подякував генералу за "надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку".

Він зазначив, що кожна отримана одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів.

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Зі свого боку генерал Браун подякував за українські ініціативи, які наша держава інвестує у міжнародну безпеку.

Теми: СирськийСШАвійназброя
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