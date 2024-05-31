Сирський розповів генералу США про потреби українського війська
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поговорив телефоном з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.
Джерело: Сирський у соцмережах
Деталі: За його словами, така розмова відбулася вже вдруге протягом місяця.
Під час розмови обговорили нагальні потреби українського війська з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні задачі України.
Також Сирський подякував генералу за "надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку".
Він зазначив, що кожна отримана одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів.
Зі свого боку генерал Браун подякував за українські ініціативи, які наша держава інвестує у міжнародну безпеку.