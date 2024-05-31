Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский рассказал генералу США о потребностях украинского войска

Евгений КизиловПятница, 31 мая 2024, 11:34
Сырский рассказал генералу США о потребностях украинского войска
Александр Сырский и Чарльз Куинтон Браун. фотоколлаж: телеграм-канал Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном.

Источник: Сырский в соцсетях

Детали: По его словам, такой разговор состоялся уже второй раз в течение месяца.

Реклама:

Во время разговора обсудили насущные потребности украинского войска, учитывая оперативную обстановку на фронте и стратегические задачи Украины.

Также Сырский поблагодарил генерала за "чрезвычайно важную военно-техническую помощь: боеприпасы, управляемые ракеты и инженерную технику".

Он отметил, что каждая полученная единица военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров.

ВИДЕО ДНЯ

Со своей стороны генерал Браун поблагодарил за украинские инициативы, которые наше государство инвестирует в международную безопасность.

Темы: СырскийСШАвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Сырский
Россияне наращивают силы вблизи Харьковщины, но их недостаточно для прорыва нашей обороны − Сырский
Сырский дал доступ французским инструкторам в учебные центры ВСУ
Сырский: Противник "завяз" в уличных боях за Волчанск
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: