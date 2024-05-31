Сырский рассказал генералу США о потребностях украинского войска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном.

Источник: Сырский в соцсетях

Детали: По его словам, такой разговор состоялся уже второй раз в течение месяца.

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Во время разговора обсудили насущные потребности украинского войска, учитывая оперативную обстановку на фронте и стратегические задачи Украины.

Также Сырский поблагодарил генерала за "чрезвычайно важную военно-техническую помощь: боеприпасы, управляемые ракеты и инженерную технику".

Он отметил, что каждая полученная единица военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров.

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Со своей стороны генерал Браун поблагодарил за украинские инициативы, которые наше государство инвестирует в международную безопасность.