Дрони СБУ уразили в Криму російську РЛС вартістю $100 мільйонів – джерела

В ніч з 29 на 30 травня дрони Служби безпеки України уразили комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" в тимчасово окупованому Криму вартістю близько $100 млн.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в СБУ

Деталі: За даними джерел, ворожу РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників української спецслужби.

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Ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

За даними джерела УП, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.