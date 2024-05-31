Дроны СБУ поразили в Крыму российскую РЛС стоимостью $100 миллионов – источники
Пятница, 31 мая 2024, 12:09
В ночь с 29 на 30 мая дроны Службы безопасности Украины поразили комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" во временно оккупированном Крыму стоимостью около $100 млн.
Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ
Детали: По данным источников, вражескую РЛС поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков украинской спецслужбы.
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Эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.
По данным источника УП, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.