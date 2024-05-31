Україна уклала безпекову угоду зі Швецією
П'ятниця, 31 травня 2024, 12:25
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Стокгольмі, і прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки між двома країнами.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Наразі деталі щодо підписаної угоди невідомі.
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Загалом Зеленський анонсував, що під час його перебування у Стокгольмі буде підписано три безпекові угоди.
Раніше Зеленський у Португалії підписав із прем'єром цієї держави Луїшем Монтенегру угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.
Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна уклала цю угоду. Нещодавно вона це зробила з Іспанією та Бельгією.
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