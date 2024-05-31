Україна уклала безпекову угоду зі Швецією

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Стокгольмі, і прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки між двома країнами.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Наразі деталі щодо підписаної угоди невідомі.

Реклама:

Загалом Зеленський анонсував, що під час його перебування у Стокгольмі буде підписано три безпекові угоди.

Раніше Зеленський у Португалії підписав із прем'єром цієї держави Луїшем Монтенегру угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна уклала цю угоду. Нещодавно вона це зробила з Іспанією та Бельгією.