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Україна уклала безпекову угоду зі Швецією

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 31 травня 2024, 12:25
Україна уклала безпекову угоду зі Швецією
Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон 31 травня у Стокгольмі. фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Стокгольмі, і прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки між двома країнами.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Наразі деталі щодо підписаної угоди невідомі.

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Загалом Зеленський анонсував, що під час його перебування у Стокгольмі буде підписано три безпекові угоди.

Раніше Зеленський у Португалії підписав із прем'єром цієї держави Луїшем Монтенегру угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна уклала цю угоду. Нещодавно вона це зробила з Іспанією та Бельгією

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Теми: ШвеціяУкраїнагарантії безпеки
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