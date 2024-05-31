Украина заключила соглашение по безопасности со Швецией
Пятница, 31 мая 2024, 12:25
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Стокгольме, и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Детали соглашения пока неизвестны.
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В целом Зеленский анонсировал, что во время его пребывания в Стокгольме будет подписано три соглашения по безопасности.
Ранее Зеленский в Португалии подписал с премьером этого государства Луишем Монтенегру соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное предоставить долгосрочную поддержку.
Португалия стала двенадцатой страной, с которой Украина заключила это соглашение. Недавно она это сделала с Испанией и Бельгией.
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