Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина заключила соглашение по безопасности со Швецией

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 31 мая 2024, 12:25
Украина заключила соглашение по безопасности со Швецией
Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон 31 мая в Стокгольме. фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Стокгольме, и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Детали соглашения пока неизвестны.

Реклама:

В целом Зеленский анонсировал, что во время его пребывания в Стокгольме будет подписано три соглашения по безопасности.

Ранее Зеленский в Португалии подписал с премьером этого государства Луишем Монтенегру соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное предоставить долгосрочную поддержку.

Португалия стала двенадцатой страной, с которой Украина заключила это соглашение. Недавно она это сделала с Испанией и Бельгией.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ШвецияУкраинагарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Швеция
Зеленский прибыл в Швецию подписывать сразу 3 соглашения по безопасности
Швеция объяснила: не дает Украине истребители Gripen, потому что сложно совместить с F-16
Украина получит два самолета РЛС в рамках пакета помощи от Швеции
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: