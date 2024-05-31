В Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців
На рідну землю вдалося повернути 212 тіл загиблих захисників, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Тіла оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.