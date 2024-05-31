Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців

Євген КізіловП'ятниця, 31 травня 2024, 12:35
В Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців
ілюстративне фото. автор: Борис Корпусенко / "Вечірній Київ"

На рідну землю вдалося повернути 212 тіл загиблих захисників, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Реклама:

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Тіла оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Теми: втрати у війніЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
втрати у війні
Розвідка Британії: Втрати РФ у війні досягли 500 тисяч осіб через виснажливий наступ
ЗСУ за добу відмінусували 1 390 окупантів та понад 200 одиниць техніки
Британія порахувала втрати росіян в Україні
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: