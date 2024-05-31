В Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців

На рідну землю вдалося повернути 212 тіл загиблих захисників, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

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Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Тіла оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.