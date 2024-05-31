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В Украину вернули тела 212 павших защитников

Евгений КизиловПятница, 31 мая 2024, 12:35
В Украину вернули тела 212 павших защитников
иллюстративное фото. автор: Борис Корпусенко / «Вечірній Київ»

На родную землю удалось вернуть 212 тел погибших защитников, в частности с Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в соцсетях

Детали: Сообщается, что репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба, Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

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Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Темы: потери в войнеВооруженные силывойна
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