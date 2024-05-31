Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии: Потери РФ в войне достигли 500 тысяч человек из-за изнурительного наступления

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 31 мая 2024, 12:58
Разведка Британии: Потери РФ в войне достигли 500 тысяч человек из-за изнурительного наступления
Фото: Getty Images

По оценке британской разведки, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек, что, вероятно, является отражением изнурительного наступления, которое Россия продолжает вести на широком фронте.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании по российско-украинской войне 31 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметили британские обозреватели, в 2024 году российские потери остались на высоком уровне, и в мае средние потери российского личного состава составляли более 1200 человек в день - это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.

Реклама:

Очень вероятно, что большинство российских войск получают лишь ограниченную подготовку, и они не способны проводить сложные наступательные операции, оценивают в британском Минобороны. Как следствие, Россия применяет мелкомасштабные, но затратные волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону.

Россия продолжает набирать дополнительные силы для поддержки такого подхода. Однако потребность в постоянном пополнении личного состава на передовой почти наверняка и в дальнейшем будет ограничивать способность России формировать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 мая дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нараян заявил, что потери российских сил превысили 465 тысяч военных.
  • Генштаб Вооруженных Сил Украины 31 мая называл число потерь российских сил в более 507 тысяч.
  • Согласно оценкам НАТО, по состоянию на апрель общие потери российских сил за время полномасштабных боевых действий в Украине составили более 350 тысяч.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Росcия
Украина подтвердила, что получила разрешение на ограниченные удары оружием США по территории РФ
Беларусь покинули 8 российских вертолетов – Гаюн
Медведев отреагировал на разрешения бить западным оружием по РФ: снова грозит ядерными ударами
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: