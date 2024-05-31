Разведка Британии: Потери РФ в войне достигли 500 тысяч человек из-за изнурительного наступления
По оценке британской разведки, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек, что, вероятно, является отражением изнурительного наступления, которое Россия продолжает вести на широком фронте.
Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании по российско-украинской войне 31 мая, сообщает "Европейская правда"
Детали: Как отметили британские обозреватели, в 2024 году российские потери остались на высоком уровне, и в мае средние потери российского личного состава составляли более 1200 человек в день - это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.
Очень вероятно, что большинство российских войск получают лишь ограниченную подготовку, и они не способны проводить сложные наступательные операции, оценивают в британском Минобороны. Как следствие, Россия применяет мелкомасштабные, но затратные волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону.
Россия продолжает набирать дополнительные силы для поддержки такого подхода. Однако потребность в постоянном пополнении личного состава на передовой почти наверняка и в дальнейшем будет ограничивать способность России формировать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.
Предистория:
- 30 мая дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нараян заявил, что потери российских сил превысили 465 тысяч военных.
- Генштаб Вооруженных Сил Украины 31 мая называл число потерь российских сил в более 507 тысяч.
- Согласно оценкам НАТО, по состоянию на апрель общие потери российских сил за время полномасштабных боевых действий в Украине составили более 350 тысяч.