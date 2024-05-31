Україна та Ісландія підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон 31 травня у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Джерело: пресслужба глави держави, "Європейська правда"

Деталі: За угодою, текст якої опублікований на сайті глави держави, Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

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Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше Україні 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів).

Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, Ісландія буде співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

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Унікальність угоди полягає в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками.

Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах.

Окремі розділи угоди стосуються підтримки української "формули миру", санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.

Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Загалом Україна підписала вже чотирнадцять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

Раніше у п’ятницю Зеленський у Стокгольмі підписав безпекову угоду зі Швецією.

В угоді, серед іншого, передбачена перспектива передачі у майбутньому винищувачів Gripen.