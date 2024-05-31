Украина и Исландия подписали соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон 31 мая в Стокгольме подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Источник: пресс-служба главы государства, "Европейская правда"

Детали: По соглашению, текст которого опубликован на сайте главы государства, Исландия обязалась предоставлять всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также способствовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

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В течение 2024-2028 годов Исландия ежегодно будет выделять минимум Украине 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долларов).

Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Исландия также готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение. Кроме того, Исландия будет сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

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Уникальность соглашения заключается в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами.

Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению украинских женщин в Вооруженных Силах.

Отдельные разделы соглашения касаются поддержки украинской "формулы мира", санкций против РФ, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности.

Также речь идет об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности в сфере образования и энергетической безопасности.

Исландия обязуется усилить дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором в Украине.

В целом Украина подписала уже четырнадцать двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

Ранее в пятницу Зеленский в Стокгольме подписал соглашение по безопасности со Швецией.

В соглашении, среди прочего, предусмотрена перспектива передачи в будущем истребителей Gripen.