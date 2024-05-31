Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Зеленського

Деталі: Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки.

Реклама:

Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

За угодою, разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

Крім того, Норвегія зробить внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

ВІДЕО ДНЯ

Україна та Норвегія також працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Невійськові блоки угоди стосуються підтримки української "формули миру", санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія також працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

Норвегія – 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.

Раніше Україна підписала документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією. Угоди з останніми двома державами, як і з Норвегією, були підписані 31 травня у Стокгольмі.

Укладені угоди не передбачають механізму ратифікації у парламентах держав.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден незабаром підпишуть в Італії двосторонню угоду про безпеку, це відбудеться напередодні Саміту миру 15-16 червня у Швейцарії.