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Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 31 травня 2024, 14:38
Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Зеленського

Деталі: Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки.

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Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

За угодою, разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

Крім того, Норвегія зробить внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

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Україна та Норвегія також працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Невійськові блоки угоди стосуються підтримки української "формули миру", санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія також працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

Норвегія – 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7. 

Раніше Україна підписала документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією. Угоди з останніми двома державами, як і з Норвегією, були підписані 31 травня у Стокгольмі.

Укладені угоди не передбачають механізму ратифікації у парламентах держав.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден незабаром підпишуть в Італії двосторонню угоду про безпеку, це відбудеться напередодні Саміту миру 15-16 червня у Швейцарії. 

Теми: НорвегіяУкраїна
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