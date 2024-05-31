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Украина подписала соглашение по безопасности с 15-м государством – Норвегией

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 31 мая 2024, 14:38
Украина подписала соглашение по безопасности с 15-м государством – Норвегией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 31 мая в Стокгольме подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Зеленского

Детали: В этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы.

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В этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы.

Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

По соглашению, вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

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Кроме того, Норвегия внесет вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Украина и Норвегия также будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Невоенные блоки соглашения касаются поддержки украинской "формулы мира", санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия также будет работать над будущим членством страны в НАТО.

Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7.

Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией. Соглашения с последними двумя государствами, как и с Норвегией, были подписаны 31 мая в Стокгольме.

Заключенные соглашения не предусматривают механизма ратификации в парламентах государств.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден вскоре подпишут в Италии двустороннее соглашение о безопасности, это произойдет накануне Саммита мира 15-16 июня в Швейцарии.

Темы: НорвегияУкраина
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