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Зеленський поки не знає, чи обмежать партнери Україну в ударах з F-16 по Росії

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 травня 2024, 15:22
Зеленський поки не знає, чи обмежать партнери Україну в ударах з F-16 по Росії
Володимир Зеленський. фото Getty Images

Україна поки не має інформації про те, чи будуть її партнери накладати якісь обмеження на використання винищувачів F-16 для ударів по російській території. 

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції у Стокгольмі в п’ятницю після саміту Україна-Північна Європа, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава держави відзначив, що станом на сьогодні він не знає деталей, яким чином українські військові зможуть використовувати передані західними партнерами внищувачі F-16.

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Пряма мова: "Хороша новина у тому, що ми матимемо їх, і деякі з них ми матимемо цього року. Чи їх достатньо? Ні. Чи буде забагато? Ні. Їх буде не так багато, щоб мати паритет у небі з росіянами.

Я не знаю, чи будуть обмеження щодо використання цих літаків у російському небі. Ми подивимося. Я думаю, що використання будь-якого західного озброєння на території Росії – це питання часу".

Що передувало: Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен напередодні повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі  F-16 для ударів по військових цілях в Росії.

ВІДЕО ДНЯ

А прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо днями заявив, що Україна зможе використовувати передані його країною винищувачі F-16 на своїй території.

Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджувала з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".

Теми: винищувачіЗеленський
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