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Зеленский пока не знает, ограничат ли партнеры Украину в ударах с F-16 по России

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПятница, 31 мая 2024, 15:22
Зеленский пока не знает, ограничат ли партнеры Украину в ударах с F-16 по России
Владимир Зеленский. фото Getty Images

Украина пока не располагает информацией о том, будут ли ее партнеры накладывать какие-то ограничения на использование истребителей F-16 для ударов по российской территории.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Стокгольме в пятницу после саммита Украина-Северная Европа, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава государства отметил, что на сегодня он не знает деталей, каким образом украинские военные смогут использовать переданные западными партнерами истребители F-16.

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Прямая речь: "Хорошая новость в том, что мы будем их иметь, и некоторые из них мы будем иметь в этом году. Достаточно ли их? Нет. Будет ли слишком много? Нет. Их будет не так много, чтобы иметь паритет в небе с россиянами".

"Я не знаю, будут ли ограничения по использованию этих самолетов в российском небе. Посмотрим. Я думаю, что использование любого западного вооружения на территории России – это вопрос времени".

Что предшествовало: Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен накануне сообщил, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России.

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А премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на днях заявил, что Украина сможет использовать переданные его страной истребители F-16 на своей территории.

Британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждала со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".

Темы: истребителиЗеленский
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