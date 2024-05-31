Звільнений чоловік передав привіт від журналіста УНІАН Хилюка, який лишився в полоні

Викрадений російськими окупантами понад два роки тому кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк передає батькам привіт та сподівається на звільнення. Такі його слова переказав чоловік, один із 75 звільнених з полону.

Джерело: УНІАН

Пряма мова: "Я просидів з Хилюком практично 11 місяців пліч-о-пліч в одній камері. Дмитро Хилюк з агентства УНІАН. І передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання, і каже, що живий. Сподівається на те, що його звільнять".

Реклама:

Деталі: Водночас мама Хилюка Галина, дізнавшись цю інформацію, сказала, що отримала "найкращу вісточку у світі".

Пряма мова матері: "Почуття змішані: і почуття невимовної радості, і суму, і тривоги, і шоку. Це по мені все видно... Два роки й три місяці нічого про дитину не знаю. А сьогодні якусь крупинку інформації дізналися. Малесеньку. Зовсім неконкретну. Але й то, на серці трішки радісніше".

Деталі: Дмитра Хилюка разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

ВІДЕО ДНЯ

У грудні 2023 року український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що росіяни не підтверджують того, що Хилюк перебуває на території Росії.

На початку квітня 2024 року видання "Ґрати" повідомило про лист Міністерства оборони Росії, де вони підтверджують утримання під вартою українського журналіста. Зазначалося, що станом на середину березня поточного року Хилюк "затриманий і перебуває на території Російської Федерації".

Нагадаємо: За даними ГО "Медійна ініціатива за права людини", Україні наразі відомо про 31 викраденого ворогом українського журналіста, які перебувають у полоні на території Росії.

Там повідомили, що Хилюка окупаційні війська викрали 3 березня 2022 року біля власного будинку в селі Козаровичі на Київщині. Потім його вивезли через територію Білорусі в Новозибків Брянської області, куди вивезли переважно більшість громадян, які були захоплені на території Київської області під час окупації.

Перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ розповіла, що нещодавно було отримано інформацію щодо української журналістки, позаштатної авторки УП Вікторії Рощиної. Її батьку міністерство оборони РФ підтвердило, що журналістка наразі перебуває на території Росії, а також те, що вона ув’язнена.