Освобожденный мужчина передал привет от журналиста УНИАН Хилюка, который остался в плену

Похищенный российскими оккупантами более двух лет назад корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк передает родителям привет и надеется на освобождение. Такие его слова передал мужчина, один из 75 освобожденных из плена.

Источник: УНИАН

Прямая речь: "Я просидел с Хилюком практически 11 месяцев бок о бок в одной камере. Дмитрий Хилюк из агентства УНИАН. И передает родителям своим и брату все наилучшие поздравления, и говорит, что жив. Надеется на то, что его освободят".

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Детали: В то же время мама Хилюка Галина, узнав эту информацию, сказала, что получила "лучшую весточку в мире".

Прямая речь матери: "Чувства смешанные: и чувство неописуемой радости, и печали, и тревоги, и шока. Это по мне все видно... Два года и три месяца ничего о ребенке не знаю. А сегодня какую-то крупицу информации узнали. Маленькую. Совсем неконкретную. Но и то, на сердце немного радостнее".

Детали: Дмитрия Хилюка вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

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В декабре 2023 года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что россияне не подтверждают того, что Хилюк находится на территории России.

В начале апреля 2024 года издание "Ґрати" сообщило о письме Министерства обороны России, где они подтверждают содержание под стражей украинского журналиста. Отмечалось, что по состоянию на середину марта текущего года Хилюк "задержан и находится на территории Российской Федерации".

Напомним: По данным ОО "Медийная инициатива за права человека", Украине сейчас известно о 31 похищенном врагом украинском журналисте, которые находятся в плену на территории России.

Там сообщили, что Хилюка оккупационные войска похитили 3 марта 2022 года возле собственного дома в селе Козаровичи Киевской области. Затем его вывезли через территорию Беларуси в Новозыбков Брянской области, куда вывезли в основном большинство граждан, которые были захвачены на территории Киевской области во время оккупации.

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ рассказала, что недавно была получена информация относительно украинской журналистки, внештатного автора УП Виктории Рощиной. Ее отцу министерство обороны РФ подтвердило, что журналистка сейчас находится на территории России, а также то, что она заключена под стражу.