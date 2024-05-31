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В Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком

Богдан Кутєпов, Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 травня 2024, 16:11
В Києві попрощалися із засновником Інтерфакс-Україна Олександром Мартиненком
фото - Богдан Кутєпов, УП

У п'ятницю 31 травня на Байковому кладовищі в Києві відбулося прощання з Олександром Мартиненком, засновником і керівником інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Мартиненко пішов із життя 28 травня у віці 63 років. На церемонію прощання прийшли його рідні, друзі, колеги та політики, щоб вшанувати пам’ять заслуженого журналіста України.

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ексрадник очільника МВС Антон Геращенко, журналіст та народний депутат Сергій Рахманін, секретар РНБО України Олександр Литвиненко, журналістка Оксана Тороп
 
 прессекретар Петра Порошенка Святослав Цеголко
 
головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва
 
журналістка Світлана Остапа
 
журналіст Микола Вересень
 
 ексміністр транспорту, нардеп 4-го скликання Євген Червоненко та ексміністр культури Олександр Ткаченко
 
шеф-редакторка інтернет-видання "Детектор медіа" Наталія Лигачова

У 1991 році Мартиненко обіймав посаду заступника глави, а у 2001 році — консультанта Адміністрації президента України. З 1998 по 2001 роки працював прессекретарем президента України Леоніда Кучми. У 1992 році Мартиненко заснував інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Мартиненко також багато років писав для "Дзеркала тижня" під псевдонімом Олександр Макаров, про що стало відомо лише після його смерті з коментаря цього видання.

 
співзасновниця і головний редактор тижневика "Дзеркало тижня. Україна" Юлія Мостова

Теми: ЗМІ
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