В Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У п'ятницю 31 травня на Байковому кладовищі в Києві відбулося прощання з Олександром Мартиненком, засновником і керівником інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Мартиненко пішов із життя 28 травня у віці 63 років. На церемонію прощання прийшли його рідні, друзі, колеги та політики, щоб вшанувати пам’ять заслуженого журналіста України.
У 1991 році Мартиненко обіймав посаду заступника глави, а у 2001 році — консультанта Адміністрації президента України. З 1998 по 2001 роки працював прессекретарем президента України Леоніда Кучми. У 1992 році Мартиненко заснував інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
Мартиненко також багато років писав для "Дзеркала тижня" під псевдонімом Олександр Макаров, про що стало відомо лише після його смерті з коментаря цього видання.