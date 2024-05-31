В Киеве попрощались с основателем "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко

В пятницу 31 мая на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с Александром Мартыненко, основателем и руководителем информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Источник: "Украинская правда"

Детали: Мартыненко ушел из жизни 28 мая в возрасте 63 лет. На церемонию прощания пришли его родные, друзья, коллеги и политики, чтобы почтить память заслуженного журналиста Украины.

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экс-советник главы МВД Антон Геращенко, журналист и народный депутат Сергей Рахманин, секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, журналистка Оксана Тороп

главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева

журналист Светлана Остапа

журналист Микола Вересень

экс-министр транспорта, нардеп 4-го созыва Евгений Червоненко и экс-министр культуры Александр Ткаченко

шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева

пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко

В 1991 году Мартыненко занимал должность заместителя главы, а в 2001 году - консультанта Администрации президента Украины. С 1998 по 2001 годы работал пресс-секретарем президента Украины Леонида Кучмы. В 1992 году Мартыненко основал информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Мартыненко также много лет писал для "Зеркала недели" под псевдонимом Александр Макаров, о чем стало известно лишь после его смерти из комментария этого издания.