В Киеве попрощались с основателем "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко
В пятницу 31 мая на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с Александром Мартыненко, основателем и руководителем информационного агентства "Интерфакс-Украина".
Источник: "Украинская правда"
Детали: Мартыненко ушел из жизни 28 мая в возрасте 63 лет. На церемонию прощания пришли его родные, друзья, коллеги и политики, чтобы почтить память заслуженного журналиста Украины.
В 1991 году Мартыненко занимал должность заместителя главы, а в 2001 году - консультанта Администрации президента Украины. С 1998 по 2001 годы работал пресс-секретарем президента Украины Леонида Кучмы. В 1992 году Мартыненко основал информационное агентство "Интерфакс-Украина".
Мартыненко также много лет писал для "Зеркала недели" под псевдонимом Александр Макаров, о чем стало известно лишь после его смерти из комментария этого издания.