В МЗС Литви вважають, що Україна може завдавати ударів по Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що у випадку розміщення Росією законних військових цілей на території Білорусі Україна має право завдавати ударів по них.

Джерело: слова міністра перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі у відповідь на запитання білоруської служби "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ландсбергіс наголосив, що Україна "повинна мати здатність захищатися".

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"Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в іншому місці, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести", – додав голова литовського МЗС.

Нещодавно Україна підтвердила повідомлення в ЗМІ, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

Крім того, в уряді Німеччини підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.

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У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.