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В МИД Литвы считают, что Украина может наносить удары по Беларуси

Олег Павлюк, Александр ШумилинПятница, 31 мая 2024, 18:11
В МИД Литвы считают, что Украина может наносить удары по Беларуси
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что в случае размещения Россией законных военных целей на территории Беларуси Украина имеет право наносить удары по ним.

Источник: слова министра перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге в ответ на вопрос белорусской службы "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда"

Детали: Ландсбергис отметил, что Украина "должна иметь способность защищаться".

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"Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-то в другом месте, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести", - добавил глава литовского МИД.

Недавно Украина подтвердила сообщения в СМИ, которые появились накануне, о том, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории РФ с использованием американского оружия, но только неподалеку Харьковской области.

Кроме того, в правительстве Германии подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.

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В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

Темы: ЛитваБеларусь
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