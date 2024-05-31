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Экс-главу "Укринформа" Мацуку исключили из Комиссии по журналистской этике из-за "темников"

Анастасия ПроцПятница, 31 мая 2024, 18:55
Экс-главу Укринформа Мацуку исключили из Комиссии по журналистской этике из-за темников
фото: Facebook/Алексей Мацука

Комиссия по журналистской этике провела внеочередное заседание, на котором исключила из своего состава экс-гендиректора "Укринформа" Алексея Мацуку из-за распространения "темников" в агентстве.

Источник: решение КЖЭ

Детали: Отмечается, что Алексея Мацуку исключили согласно пункту 3.11 Положения о Комиссии, после обнародования информации о цензуре в "Укринформ".

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В частности, говорится о материале "Украинской правды" "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ" от 29 мая 2024 года и публикации на „Суспільному" „"Список желаемых/нежелательных спикеров по Черниговщине был и я по нему не работал": корреспондент Укринформа о "темниках"" от 30 мая 2024 года.

Дословно: Комиссия единогласно приняла следующее решение:

  • Выразить недоверие члену Комиссии по журналистской этике Алексею Мацуке;
  • Остановить полномочия члена Комиссии по журналистской этике Алексея Мацуки в связи с утратой доверия.

Напомним: 29 мая "Украинская правда" опубликовала материал-разоблачение со слов работников "Укринформа" о распространении в агентстве "темников" - то есть указаний власти относительно того, каким образом надо освещать в новостях политические события в Украине.

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Читайте полностью Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ

Темы: цензурамедиаСМИ
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