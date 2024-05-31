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Сікорський: Варшава може навчати у себе підрозділ з військовозобов’язаних українців у Польщі

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 31 травня 2024, 19:39

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував тренувати в своїй країні український підрозділ, який сформують з військовозобов'язаних українців у Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: Сікорський сказав, що Польща розглянула запит України щодо можливості відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України. 

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"Ми дійшли висновку, що буде безпечніше та більш ефективно тренувати у Польщі український підрозділ, сформований з українців у Польщі, які підлягають мобілізації до українського війська, і це був би більш ефективний спосіб допомогти Україні", – сказав Сікорський. 

Також він сказав, що Польща, на відміну від багатьох інших держав, від початку не забороняла Україні здійснювати удари по території РФ.

Нагадаємо: Минулого тижня Сікорський зазначив, що не підтримує соціальне забезпечення українців, які ухиляються від призову, але вважає, що рішення щодо них має бути загальноєвропейським.

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Теми: ПольщаУкраїна
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