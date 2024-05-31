Сікорський: Варшава може навчати у себе підрозділ з військовозобов’язаних українців у Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував тренувати в своїй країні український підрозділ, який сформують з військовозобов'язаних українців у Польщі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP
Деталі: Сікорський сказав, що Польща розглянула запит України щодо можливості відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України.
"Ми дійшли висновку, що буде безпечніше та більш ефективно тренувати у Польщі український підрозділ, сформований з українців у Польщі, які підлягають мобілізації до українського війська, і це був би більш ефективний спосіб допомогти Україні", – сказав Сікорський.
Також він сказав, що Польща, на відміну від багатьох інших держав, від початку не забороняла Україні здійснювати удари по території РФ.
Нагадаємо: Минулого тижня Сікорський зазначив, що не підтримує соціальне забезпечення українців, які ухиляються від призову, але вважає, що рішення щодо них має бути загальноєвропейським.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.