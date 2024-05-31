Сикорский: Варшава может обучать у себя подразделение из военнообязанных украинцев в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил тренировать в своей стране украинское подразделение, которое сформируют из военнообязанных украинцев в Польше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: Сикорский сказал, что Польша рассмотрела запрос Украины о возможности отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины.

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"Мы пришли к выводу, что будет безопаснее и более эффективно тренировать в Польше украинское подразделение, сформированное из украинцев в Польше, которые подлежат мобилизации в украинскую армию, и это был бы более эффективный способ помочь Украине", – сказал Сикорский.

Также он сказал, что Польша, в отличие от многих других государств,изначально не запрещала Украине осуществлять удары по территории РФ.

Напомним: На прошлой неделе Сикорский отметил, что не поддерживает социальное обеспечение украинцев, которые уклоняются от призыва, но считает, что решение по ним должно быть общеевропейским.

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