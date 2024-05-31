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МЗС Польщі: Україна та Польща можуть підписати безпекову угоду до липневого саміту НАТО

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 31 травня 2024, 19:51
МЗС Польщі: Україна та Польща можуть підписати безпекову угоду до липневого саміту НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що Україна та Польща можуть підписати двосторонню безпекову угоду в рамках Вільнюської декларації G7 до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: Сікорський сказав, що під час переговорів з союзниками у НАТО поінформував їх про триваючі перемовини з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди. 

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Він зазначив, що перемовини "просуваються добре" і що є сподівання підписати угоду до саміту НАТО у Вашингтоні, перший день якого – 9 липня. 

Нагадаємо: 31 травня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона оголосили про підписання двосторонніх угод з Норвегією, Швецією та Ісландією. 

Загальна кількість двосторонніх безпекових угод України із партнерами у рамках Вільнюської декларації G7 зросла до 15. 

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Перед цим Київ підписав двосторонні угоди з Португалією, Іспанією та Бельгією.

Теми: Польща
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