МЗС Польщі: Україна та Польща можуть підписати безпекову угоду до липневого саміту НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що Україна та Польща можуть підписати двосторонню безпекову угоду в рамках Вільнюської декларації G7 до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP
Деталі: Сікорський сказав, що під час переговорів з союзниками у НАТО поінформував їх про триваючі перемовини з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди.
Він зазначив, що перемовини "просуваються добре" і що є сподівання підписати угоду до саміту НАТО у Вашингтоні, перший день якого – 9 липня.
Нагадаємо: 31 травня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона оголосили про підписання двосторонніх угод з Норвегією, Швецією та Ісландією.
Загальна кількість двосторонніх безпекових угод України із партнерами у рамках Вільнюської декларації G7 зросла до 15.
Перед цим Київ підписав двосторонні угоди з Португалією, Іспанією та Бельгією.