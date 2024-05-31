МИД Польши: Украина и Польша могут подписать соглашение по безопасности до июльского саммита НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украина и Польша могут подписать двустороннее соглашение по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7 до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: Сикорский сказал, что во время переговоров с союзниками в НАТО проинформировал их о продолжающихся переговорах с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности.

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Он отметил, что переговоры "продвигаются хорошо" и что есть надежда подписать соглашение до саммита НАТО в Вашингтоне, первый день которого – 9 июля.

Напомним: 31 мая во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон объявили о подписании двусторонних соглашений с Норвегией, Швецией и Исландией.

Общее количество двусторонних соглашений по безопасности Украины с партнерами в рамках Вильнюсской декларации G7 возросло до 15.

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Перед этим Киев подписал двусторонние соглашения с Португалией, Испанией и Бельгией.