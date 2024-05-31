МИД Польши: Украина и Польша могут подписать соглашение по безопасности до июльского саммита НАТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украина и Польша могут подписать двустороннее соглашение по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7 до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP
Детали: Сикорский сказал, что во время переговоров с союзниками в НАТО проинформировал их о продолжающихся переговорах с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности.
Он отметил, что переговоры "продвигаются хорошо" и что есть надежда подписать соглашение до саммита НАТО в Вашингтоне, первый день которого – 9 июля.
Напомним: 31 мая во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон объявили о подписании двусторонних соглашений с Норвегией, Швецией и Исландией.
Общее количество двусторонних соглашений по безопасности Украины с партнерами в рамках Вильнюсской декларации G7 возросло до 15.
Перед этим Киев подписал двусторонние соглашения с Португалией, Испанией и Бельгией.