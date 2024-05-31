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Міноборони підтримало законопроєкт про створення Військової поліції

Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 травня 2024, 20:38
Міноборони підтримало законопроєкт про створення Військової поліції
ФОТО: ПРЕСЦЕНТР МОУ

Міністерство оборони України закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт про створення Військової поліції.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ.

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Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21".

Деталі: Міністерство наголосило на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та заявила, що планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

Дослівно: "Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція".

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Що передувало:

  • У серпні 2023 року стало відомо, що Міноборони розробляє законопроєкт про створення військової поліції, серед завдань якої буде боротьба з військовими злочинами та забезпечення дисципліни серед військових. 

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