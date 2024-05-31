Міноборони підтримало законопроєкт про створення Військової поліції
Міністерство оборони України закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт про створення Військової поліції.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ.
Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21".
Деталі: Міністерство наголосило на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та заявила, що планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.
Дослівно: "Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція".
Що передувало:
- У серпні 2023 року стало відомо, що Міноборони розробляє законопроєкт про створення військової поліції, серед завдань якої буде боротьба з військовими злочинами та забезпечення дисципліни серед військових.