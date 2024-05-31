Минобороны поддержало законопроект о создании Военной полиции
Министерство обороны Украины призвало народных депутатов определить приоритетный законопроект о создании Военной полиции.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.
Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21".
Детали: Министерство отметило необходимость следственных полномочий для Военной полиции и заявило, что планирует сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.
Дословно: "Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция".
Что предшествовало:
- В августе 2023 года стало известно, что Минобороны разрабатывает законопроект о создании военной полиции, среди задач которой будет борьба с военными преступлениями и обеспечение дисциплины среди военных.