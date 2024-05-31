Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны поддержало законопроект о создании Военной полиции

Татьяна ОлейникПятница, 31 мая 2024, 20:38
Минобороны поддержало законопроект о создании Военной полиции
ФОТО: ПРЕСЦЕНТР МОУ

Министерство обороны Украины призвало народных депутатов определить приоритетный законопроект о создании Военной полиции.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.

Реклама:

Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21".

Детали: Министерство отметило необходимость следственных полномочий для Военной полиции и заявило, что планирует сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.

Дословно: "Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В августе 2023 года стало известно, что Минобороны разрабатывает законопроект о создании военной полиции, среди задач которой будет борьба с военными преступлениями и обеспечение дисциплины среди военных.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: