Минобороны поддержало законопроект о создании Военной полиции

Министерство обороны Украины призвало народных депутатов определить приоритетный законопроект о создании Военной полиции.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.

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Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21".

Детали: Министерство отметило необходимость следственных полномочий для Военной полиции и заявило, что планирует сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.

Дословно: "Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция".

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