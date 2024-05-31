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Генсек Ради Європи засудила заочне судилище над 20 опонентами режиму Лукашенка 

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 31 травня 2024, 21:27
Генсек Ради Європи засудила заочне судилище над 20 опонентами режиму Лукашенка 
Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила початок заочного судового процесу у Білорусі над 20 "учасниками екстремістського формування "Аналітика Світлани Тихановської", серед яких журналісти та опозиційні діячі. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням слова Марії Пейчинович-Бурич у X (Twitter)

Деталі: Пейчинович-Бурич висловила осуд проведенню заочного судового процесу над групою за надуманими звинуваченнями.

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"Цей процес, що ведеться з кричущими порушеннями належного судового розгляду, є складовою ширшої картини політичних репресій. Рада Європи висловлює солідарність зі звинувачуваними та усіма, хто виступає за вільну демократичну Білорусь", – відреагувала вона.

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31 травня у Мінську почали заочний процес над 20 "учасниками екстремістського формування "Аналітика Світлани Тихановської", серед яких і журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Юрій Дракахруст та прессекретарка лідерки білоруської опозиції Анна Красуліна. 

Нагадаємо: У квітні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко на засіданні Всебілоруських народних зборів натякнув, що білоруські служби можуть натиснути на білорусів-опонентів режиму, які виїхали за кордон, заходами проти їхніх родичів всередині країни.  

У січні в Білорусі повідомляли про масові рейди проти родичів політв’язнів та колишніх політв'язнів. 

Теми: Білорусь
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