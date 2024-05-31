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Генсек Совета Европы осудила заочное судилище над 20 оппонентами режима Лукашенко

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 31 мая 2024, 21:27
Генсек Совета Европы осудила заочное судилище над 20 оппонентами режима Лукашенко
Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила начало заочного судебного процесса в Беларуси над 20 "участниками экстремистского формирования „Аналитика Светланы Тихановской", среди которых журналисты и оппозиционные деятели.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой слова Марии Пейчинович-Бурич в X (Twitter)

Детали: Пейчинович-Бурич выразила осуждение проведению заочного судебного процесса над группой по надуманным обвинениям.

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"Этот процесс, ведущийся с вопиющими нарушениями надлежащего судебного разбирательства, является составляющей более широкой картины политических репрессий. Совет Европы выражает солидарность с обвиняемыми и всеми, кто выступает за свободную демократическую Беларусь", – отреагировала она.

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31 мая в Минске начали заочный процесс над 20 "участниками экстремистского формирования „Аналитика Светланы Тихановской", среди которых и журналист белорусской службы „Радио Свобода" Юрий Дракахруст и пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Анна Красулина.

Напомним: В апреле самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания намекнул, что белорусские службы могут надавить на белорусов-оппонентов режима, которые выехали за границу, мерами против их родственников внутри страны.

В январе в Беларуси сообщали о массовых рейдах против родственников политзаключенных и бывших политзаключенных.

Темы: Беларусь
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