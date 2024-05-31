Генсек Совета Европы осудила заочное судилище над 20 оппонентами режима Лукашенко
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила начало заочного судебного процесса в Беларуси над 20 "участниками экстремистского формирования „Аналитика Светланы Тихановской", среди которых журналисты и оппозиционные деятели.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой слова Марии Пейчинович-Бурич в X (Twitter)
Детали: Пейчинович-Бурич выразила осуждение проведению заочного судебного процесса над группой по надуманным обвинениям.
"Этот процесс, ведущийся с вопиющими нарушениями надлежащего судебного разбирательства, является составляющей более широкой картины политических репрессий. Совет Европы выражает солидарность с обвиняемыми и всеми, кто выступает за свободную демократическую Беларусь", – отреагировала она.
I condemn today’s trial in absentia of Belarusian experts, journalists & opposition politicians on spurious charges. Held in blatant violation of due process, this case is part of wider political repressions @coe stands w/defendants & all who support a free & democratic Belarus— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) May 31, 2024
31 мая в Минске начали заочный процесс над 20 "участниками экстремистского формирования „Аналитика Светланы Тихановской", среди которых и журналист белорусской службы „Радио Свобода" Юрий Дракахруст и пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Анна Красулина.
Напомним: В апреле самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания намекнул, что белорусские службы могут надавить на белорусов-оппонентов режима, которые выехали за границу, мерами против их родственников внутри страны.
В январе в Беларуси сообщали о массовых рейдах против родственников политзаключенных и бывших политзаключенных.