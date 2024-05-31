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Адаптувалися до ситуації: Пісторіус про зміну позиції Німеччини щодо ударів України по РФ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 31 травня 2024, 21:54
Адаптувалися до ситуації: Пісторіус про зміну позиції Німеччини щодо ударів України по РФ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Берлін дозволив Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії через адаптацію країни до нових умов війни. Попри це, Німеччина не буде постачати Україні крилаті ракети Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ZDF

Деталі: Пісторіус наголосив, що вважає правильним рішення дозволити Києву уражати німецькою зброєю окремі військові об'єкти на території Росії.

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"Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку", – сказав він на зустрічі з молдовським колегою Анатолієм Носатим.

Водночас, зауважив Пісторіус, Німеччина не буде поновлювати дискусії про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. Він пояснив, що ці дискусії знову стосуватимуться зброї з дальністю ураження в кілька сотень кілометрів.

"І ця межа залишається незмінною, навіть після заяв наших партнерів і нас самих", – підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

Теми: НімеччиназброяУкраїна
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