Адаптувалися до ситуації: Пісторіус про зміну позиції Німеччини щодо ударів України по РФ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Берлін дозволив Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії через адаптацію країни до нових умов війни. Попри це, Німеччина не буде постачати Україні крилаті ракети Taurus.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ZDF
Деталі: Пісторіус наголосив, що вважає правильним рішення дозволити Києву уражати німецькою зброєю окремі військові об'єкти на території Росії.
"Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку", – сказав він на зустрічі з молдовським колегою Анатолієм Носатим.
Водночас, зауважив Пісторіус, Німеччина не буде поновлювати дискусії про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. Він пояснив, що ці дискусії знову стосуватимуться зброї з дальністю ураження в кілька сотень кілометрів.
"І ця межа залишається незмінною, навіть після заяв наших партнерів і нас самих", – підкреслив він.
В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.
У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.