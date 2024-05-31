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Адаптировались к ситуации: Писториус об изменении позиции Германии относительно ударов Украины по РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 31 мая 2024, 21:54
Адаптировались к ситуации: Писториус об изменении позиции Германии относительно ударов Украины по РФ
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Берлин разрешил Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России из-за адаптации страны к новым условиям войны. Несмотря на это, Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ZDF

Детали: Писториус отметил, что считает правильным решение позволить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.

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"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", – сказал он на встрече с молдавским коллегой Анатолием Носатым.

В то же время, отметил Писториус, Германия не будет возобновлять дискуссии о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он пояснил, что эти дискуссии снова будут касаться оружия с дальностью поражения в несколько сотен километров.

"И этот предел остается неизменным, даже после заявлений наших партнеров и нас самих", – подчеркнул он.

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В правительстве Германии ранее подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.

В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

Темы: ГерманияоружиеУкраина
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