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МЗС Туреччини підтримало надання Україні зброї, та не "участь" НАТО у війні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 травня 2024, 22:06
МЗС Туреччини підтримало надання Україні зброї, та не участь НАТО у війні
Ілюстративне фото - Getty Images

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара не хоче "участі" Північноатлантичного альянсу у війні в Україні, але підтримує надання військової допомоги Києву.

Джерело: Фідан після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі 31 травня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: Голова турецького МЗС сказав, що Туреччина "підтримує продовження допомоги Україні і здатність України стримувати Росію"

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"Але ми не хочемо, щоб НАТО брав участь у цій війні. Ми вважаємо, що між цими двома речами має зберігатися баланс як з боку країн-членів, так і з боку НАТО", – додав Фідан, попередивши, що конфлікт може поширитися на регіон і спричинити гірші кризи.

Його заява пролунала на тлі рішення низки країн Альянсу – передусім США та Німеччини – дозволити Україні завдавати удари переданою зброєю по військових об'єктах на території Росії, але з обмеженнями.

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і каже, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

Туреччина, хоч і є членом НАТО, продовжує підтримувати дипломатичні та економічні зв'язки з Росією після її повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року.

Теми: ТуреччинаНАТО
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