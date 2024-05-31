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У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по Росії ракетами ATACMS

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 травня 2024, 22:29
У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по Росії ракетами ATACMS
Atacms/ Ілюстративне фото - Getty Images

Рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.

Джерело: "Європейська правда", про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН, яке вийшло в етері телемарафону ввечері 31 травня, розповів директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер

Деталі: Представник Білого дому підтвердив, що дозвіл США вже є чинним і діє та покликаний дати можливість українцям протидіяти вогню з російського боку за допомогою американської зброї.

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"Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента (Байдена. – Ред.) протягом усієї цієї війни – давати Україні можливість захищати себе", – зауважив він.

Карпентер нагадав, що США з плином повномасштабного російського вторгнення намагались надавати Україні пріоритетні засоби – від протитанкових ракет Javelin до систем протиповітряної оборони.

Про те, що дозвіл не стосується ракет ATACMS, раніше написало The Wall Street Journal.

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Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю. Утім, президент Зеленський обережно прокоментував те, як це буде втілюватися на практиці.

Майкл Карпентер уточнив, що дозвіл на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.

Теми: ATACMSСША
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