ОВА: Увечері ворог атакував Одесу, поранені двоє людей
П'ятниця, 31 травня 2024, 22:53
Російські війська увечері 31 травня атакували Одеську припортову інфраструктуру, поранення отримали двоє людей.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.
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Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік".
Деталі: За даними голови, потерпілих госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.