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ОВА: Увечері ворог атакував Одесу, поранені двоє людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 травня 2024, 22:53
ОВА: Увечері ворог атакував Одесу, поранені двоє людей
Припортова інфраструктура Одеси. Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська увечері 31 травня атакували Одеську припортову інфраструктуру, поранення отримали двоє людей.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.

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Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік".

Деталі: За даними голови, потерпілих госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Теми: Одесаракетний ударвійна
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