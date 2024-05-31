ОВА: Вечером враг атаковал Одессу, ранены два человека
Пятница, 31 мая 2024, 22:53
Российские войска вечером 31 мая атаковали Одесскую припортовую инфраструктуру, ранения получили два человека.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер
Прямая речь: Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Целью российских террористов стала припортовая инфраструктура.
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Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина".
Детали: По данным председателя, пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.