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ОВА: Вечером враг атаковал Одессу, ранены два человека

Татьяна ОлейникПятница, 31 мая 2024, 22:53
ОВА: Вечером враг атаковал Одессу, ранены два человека
Припортовая инфраструктура Одессы. Иллюстративнoе фото - Getty Images

Российские войска вечером 31 мая атаковали Одесскую припортовую инфраструктуру, ранения получили два человека.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Целью российских террористов стала припортовая инфраструктура.

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Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина".

Детали: По данным председателя, пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Темы: Одессаракетный ударвойна
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