Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бельгія не дозволяє Україні бити своєю зброєю, зокрема F-16, по Росії – прем'єр

Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 травня 2024, 23:09
Бельгія не дозволяє Україні бити своєю зброєю, зокрема F-16, по Росії – прем'єр
Прапор Бельгії. Ілюстративне фото - Getty Images

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, зокрема винищувачі F-16, для ударів по території Росії.

Джерело: прем'єр-міністр сказав журналістам під час візиту до США 31 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство Belga

Де Кроо нагадав, що Бельгія минулого тижня підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, яка зокрема передбачає постачання 30 винищувачів F-16 – найбільше з-поміж українських союзників.

Реклама:

"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", – підкреслив бельгійський прем'єр.

На його думку, потрібно насамперед гарантувати, що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні.

"Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання", – сказав Де Кроо.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше, як нагадує Belga, міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер також заявила, що бельгійська військова техніка може бути використана лише на території України.

Як відомо, низка країн Альянсу – передусім США та Німеччина – дозволили Україні завдавати удари переданою зброєю по військових об'єктах на території Росії, але з обмеженнями.

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і каже, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

Теми: Бельгія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
Бельгія
Розслідування справи про втручання Росії: в Європарламенті пройшли обшуки
Україна підписала безпекову угоду з Бельгією
Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: