Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Бельгия не позволяет Украине бить своим оружием, в частности F-16, по России – премьер

Татьяна ОлейникПятница, 31 мая 2024, 23:09
Бельгия не позволяет Украине бить своим оружием, в частности F-16, по России – премьер
Флаг Бельгии. Иллюстративное фото - Getty Images

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна не позволит Украине использовать свое оружие, в частности истребители F-16, для ударов по территории России.

Источник: премьер-министр сказал журналистам во время визита в США 31 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство Belga

Детали: Де Кроо напомнил, что Бельгия на прошлой неделе подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое в частности предусматривает поставку 30 истребителей F-16 – больше всего среди украинских союзников.

Реклама:

"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться", – подчеркнул бельгийский премьер.

По его мнению, нужно прежде всего гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить быстрее и качественнее оборудование", – сказал Де Кроо.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее, как напоминает Belga, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер также заявила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины.

Как известно, ряд стран Альянса – прежде всего США и Германия – позволили Украине наносить удары переданным оружием по военным объектам на территории России, но с ограничениями.

В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже настаивает на праве Украины наносить удары по российской территории и говорит, что все больше союзников соглашаются с этим.

Темы: Бельгия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Ростовской области горит Новошахтинский НПЗ, его не тушат из-за повторной атаки дронов

Politico: Украина просит США и партнеров активизировать обучение пилотов F-16

Париж готовит ответ России из-за заявлений о французских инструкторах в Украине

Путин пригрозил, что может наносить удары по странам, поставляющим Украине оружие

"Укрэнерго" применяет аварийные отключения в 12 областях

обновленоГуменюк перевели на должность, не связанную с коммуникацией с медиа

Все новости...
Бельгия
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
Украина подписала соглашение по безопасности с Бельгией
Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года
Последние новости
02:00
видеоВ Ростовской области горит Новошахтинский НПЗ, его не тушат из-за повторной атаки дронов
01:40
ФутболНезасчитанный гол Англии, провал Фоменко и успех Шевченко: вспоминаем выступления сборной Украины на Евро
01:00
СМИ: В Запорожье атакуют "Шахеды", в городе раздался взрыв
00:55
Генштаб: Наибольшую активность враг проявлял возле села Сокол на Покровском направлении
00:21
Спикер Джонсон поднимет в Белом доме вопрос микроменеджмента войны в Украине
00:20
Как в Украине говорят о Расстрелянном Возрождении: подборка достойных внимания проектов
23:43
33 года без паспорта. История женщины, мечтающей официально стать украинкой
23:40
обновляетсяНа юге Украины зафиксировали российские беспилотники
23:34
Nvidia опередила Apple и стала второй самой дорогой компанией мира
23:22
Politico: Украина просит США и партнеров активизировать обучение пилотов F-16
Все новости...
Реклама:
Реклама: