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Прокопенко: В Україну повернувся один представник "Азову"

Тетяна Олійник, Олена ІвашківП'ятниця, 31 травня 2024, 23:52
Прокопенко: В Україну повернувся один представник Азову
Окремий загін спеціального призначення «Азов» під час параду у Маріуполі. Фото з відкритих джерел

Серед полонених українських військовослужбовців, які 31 травня повернулися до України в рамках обміну, є один представник полку "Азов".

Джерело: Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "Серед полонених українських військовослужбовців, які сьогодні повернулись до України, є лише один представник "Азову". Один з-понад 900 чоловік.

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Вони витримали перший, найважчий удар, та на своїх плечах винесли оборону Маріуполя, на довгі 86 днів скувавши на собі тисячі окупантів. Вони дали Україні дорогоцінний час. Вони виконали наказ.

Мій біль за це, як командира, не зрівняється із тим болем, який відчувають родини наших побратимів, котрі вже третій рік чекають на своїх близьких.

Понад 700 днів полонені азовці знаходяться у нелюдських умовах ворожої неволі. Їхніх імен досі не знайти серед тих, кому пощастило отримати жадану свободу. Хоча саме вони заслуговують на неї, як ніхто".

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Доповнено: варто зазначити, що цього обміну росіяни не повернули жодного бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, яка також обороняла Маріуполь з кінця лютого 2022 року.

Що передувало:

31 травня додому повернулись 75 українських захисників. Серед визволених оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Теми: Азов обмінполонені
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